مخطوطات "كليلة ودمنة" ندوة مكتبة الإسكندرية بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب

شهدت اليوم فعاليات مشاركة مكتبة الإسكندرية المكثفة بالبرنامج الثقافي لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته 33 ندوة بعنوان "كليلة ودمنة"، قدم من خلالها الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية إطلالة حول مخطوطات كليلة ودمنة، حيث تناولت المحاضرة أهمية كليلة ودمنة فى الواقع المعاصر والماضي ولماذا تحديدا كليلة ودمنة، وكذلك أصل النص بداية من الأصل الهندي وإلى الفارسي وإلى العربي والترجمات الكثيرة التى تصل إلى عشرين لغة ترجمت إليها.

كما تناولت الطبعات المبكرة للمستشرقين بداية من طبعات المستشرق الفرنسي "دي ساسي" والاستعانه بالمخطوطات الباريسية والمصرية ثم الطبعات الشامية وعلى رأسها طبعتها اليازجي وطبارة ثم طبعة لويس شيخو ثم طبعة عبد الوهاب عزام بتقديم طه حسين، وعرض لأهم المخطوطات والأقدم منها سواء مخطوطات مكتبة أيا صوفيا أو المخطوطات الموجودة فى المكتبة الوطنية الفرنسية.



‎جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمشاركة متميزة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي انطلقت أعمال دورته الـ 33 من يوم 29 أبريل وتستمر حتى 5 مايو المقبل، والذي يقوم بتنفيذه مركز أبو ظبي للغة العربية برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث تشارك المكتبة بركن خاص في جناح مكتبات العالم، علاوة عن المشاركة المكثفة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بالعديد من الندوات والمحاضرات لمسئولي مكتبة الإسكندرية.

فى الوقت نفسه، استقبل سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب الإماراتي، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في مستهل زيارتها لدولة الإمارات، لحضور افتتاح الدورة 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تحل مصر "ضيف شرف" دورته الحالية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، بحث الطرفان أطر التعاون المشترك، وأهم الفعاليات المستقبلية، وجهود دعم العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية، وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على التعاون المصري الإماراتي في العديد من مجالات الآداب والفنون، الذي تُوج باختيار مصر لتكون "ضيف شرف" الدورة 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وأن يكون أديب نوبل نجيب محفوظ "شخصية المعرض"، مُعربة عن تمنياتها بأن يخرج المعرض بصورة متميزة تليق باسم الدولتين الشقيقتين.