كشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.

الأمن يكشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة

في دائرة قسم شرطة السيدة زينب، تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات النارية، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين ودراجتين ناريتين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل – له معلومات جنائية).

وفي مدينة نصر، تم ضبط عاطل سرق هاتف محمول من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، وبمواجهته اعترف بارتكابه 6 وقائع سرقة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائه سيىء النية 4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص، وبحوزتهما مبلغ مالي ومفك حديدي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتصرفهما في السيارة بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" تاجر خردة "له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، تم ضبطه وبإرشاده تبين قيامه بتقطيع السيارة المستولى عليها تمهيدًا لبيعها.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر، من داخل مسكن أحد الأشخاص "بأسلوب التسلق" بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيىء النية" تاجر خردة مقيم بمحافظة سوهاج، تم ضبطه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.