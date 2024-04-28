استشارى تحول رقمى: التكنولوجيا لغة العصر ومصر وفرت كل عوامل التطوير فى هذا القطاع

قال الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي، إن العالم الخارجي الآن مهتم بصورة كبيرة بالجانب التكنولوجي المتطور في كل القطاعات، وذلك لأن استخدام التكنولوجيا يقلل من احتمالية الأخطاء البشرية مع العمل على الزيادة والجودة في الإنتاج.

التطور التكنولوجي المحلي والعالمي

وأكد الدكتور محمد خليف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية وفرت البرامج الوطنية للتدريب والتأهيل في المجال التكنولوجي، كما أنها عملت على توفير الجامعات الرقمية التكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية من أجل تدريب الطلاب على متطلبات السوق العالمية بأحداث البرامج والمناهج العلمية مع توفير التدريب العملي لهم.

التكنولوجيا لغة العصر القادم



وأضاف في حديثه، أن التكنولوجيا لغة العصر، وبالتالي كل من يرغب في تطوير ذاته أو إنتاجه عليه التخطيط للتدريب العملي التكنولوجي في القطاعات المختلفة، وذلك لأن المعرفة التكنولوجية هي لغة العصر القادم.

وأشار إلى، أن جميع القطاعات الإنتاجية سوف تحتاج في المستقبل إلى التدريب على التكنولوجيا، معبرًا: "المهندس الزراعي عليه تطوير ذاته، وكذلك المهندس المعماري وغيرها من المهن".