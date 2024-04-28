اختتام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية برعاية الرئيس السيسي

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة وعلى مدار أربعة أيام فعاليات البطولة العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استضافها نادي الفروسية للألعاب الأولومبية بمدينة مصر الدولية.

البطولة العربية للفروسية

وخلال مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية، عن البطولة العربية للفروسية تبين أم هذه البطولة أكدت على مكانة مصر الدولية في هذه الرياضة ذات المعايير الدولية.

وقال السيد محمد عيسى الفيروز، رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، إن البطولة العربية للفروسية كانت عالمية ومشرفة بصورة كبيرة.

المنافسات العربية



وفي السياق ذاته، أكد السيد رافد عبد الرحمن، عضو مجلس الاتحاد الدولي لإلتقاد الأوتاد، أن ملعب البطولة العربية العسكرية للفروسية بمواصفات قياسية، معبرًا: "ماحدث شيء مشرف لكل شخص عربي".

وأشار التقرير المصور، إلى أن البطولة شهدت منافسات قوية بين الدول العربية المشاركة طوال أيامها، وسط أجواء تنظيمة قوية، خاصة وأن الملاعب ذات مواصفات عالمية تسهم في راحة الخيول، ولهذا أكد ملازم أول سلمان محمد، لاعب بمنتخب قطر، أن التنظيم في الفعالية كان على أعلى مستوى، كمان أن المكان مشابه للملاعب الأوروبية.