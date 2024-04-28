"ليلة العصف الذهني" بشارع رمسيس بحضور نجوم ومشاهير المجتمع

في ليلة مختلفة حضرها حشد من المثقفين والفنانين حول كتاب الشيخ والفيلسوف للكاتب الدكتور شريف الشوباشي حيث امتلأ مسرح معهد الموسيقى الأثرى عن آخره وأدارها الكاتب والإعلامي محمد الغيطي على مدار أربع ساعات من العصف الذهني.

وقدم الغيطي ملخصا للكتاب وقال إنه يحوي متفجرات فكرية ويسبح ضد التيار وينتفض بوعي ضد الجهل والتخلف والفكر السفلي والوهابي الذي جعل مجتمعاتنا خارج العصر وقدم الغيطي الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الذي أثنى على الكتاب.

وقال إننا أمام اجتهاد جديد من خلال رصد أفكار تتكلم باسم الدين والإسلام وهي أبعد ما تكون عنه وتدعي أنها احتكرت الدين بينما هي سبب تأخر المسلمين ولذلك أنا مع الفيلسوف الذي يدعو لإعمال العقل وقدرته على الاختيار والعلم الذي أمرنا الله بأسبابه.

وقال الدكتور خالد منتصر إن الكتاب مناظرة بين أنصار التخلف وأنصار التقدم ويفند أفكار رجال الدين في التاريخ وكيف تخلص الغرب من سيطرتهم فتقدم ونحن لن نتقدم إلا بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة كما يقول الفيلسوف أمام الشيح في الكتاب.

وتحدثت الهام شاهين فقالت هذه الأمسية من أجمل الأمسيات لأنها تناقش أخطر مواضيع العصر في مصر وماذا فعل رجال الدين وبعض الشيوخ بي شخصيا وبالفنانين بل إنهم كفروني كما كفروا نجيب محفوظ وعادل أمام وغير هم من رموز الفن الثقافة وعندما رفعت دعوى سب وقذف ضد أحد الشيوخ وتم سجنه فرحت لأن القضاء أخذ لي حقي لكن المجتمع للأسف يحتاج لنبذ هؤلاء وزيادة الوعي.

وقال الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوربا أن الندوة تأتي في توقيت هام جدا لأنني أعيش في لندن منذ أكثر من نصف قرنا وكان والدي عالما أزهريا ولم تكن أمي محجبة والآن أرى التدين الشكلي والأخلاق معدومة وقال الأديب والفنان والمنتج حسين نوح نحن مثل ملعقة سكر وسط محيط من ملح الجهل ولا بد من زيادة جرعة الثقافة في الإعلام إذا كنا نريد تغييرات حقيقية.

وقال الدكتور مصطفى الفقي: “أنا سعيد بالحضور وكلمات الجمهور وهذا يطرح سؤالا هاما إذا كانت القاعة ممتلئة وكل الناس عندها هذا الوعي المدهش لماذا نحن متخلفون ويسيطر على ذهنية المجتمع الفكر الظلامي”.

وحضر الوزير د مفيد شهاب رئيس مجلس الشورى الأسبق الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق والمخرج القدير محمد فاضل وزوجته فردوس عبد الحميد والكاتبة فريدة الشوباشي عضو البرلمان وابنها الإعلامي نبيل الشوباشي والفنانة ليلى شعير ود جلال السعيد عميد أساتذة طب القلوب في مصر ود طارق سيد أحمد عالم الرياضيات وعميد كلية العلوم السابق وعمداء، كليات الطب والعلوم بجامعة القاهرة وعين شمس والدكتور هدى زكريا والكاتبة فاطمة ناعين وعدد من رموز الكنيسة الإنجلية وكذلك حشد من الأكاديميين والمترجمين.

وختم الإعلامي محمد الغيطي الندوة بكلمة عن أهمية اللقاءات الثقافية لإشعال كهوف الفكر الظلامي بالمجتمع بأفكار رموز التنوير وهذه هي الفريضة الغائبة الآن في المجتمع وعلى المثقفين أن ينتزعون دورهم المطلوب منهم كما فعل الأجداد مثل طه حسين والطهطاوي ومحفوظ والحكيم وغيرهم من طابور التنوير المصري.