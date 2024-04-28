ميدو يدافع عن صلاح: هو من صنع نفسه وأجبر العالم على احترامه

دافع أحمد حسام “ميدو” لاعب الزمالك السابق، عن محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول بعد واقعة المشادة مع يورجن كلوب مدرب الريدز.

وقال ميدو عبر حسابه بمنصة “x”: "أنا مش شايف أي مشكلة في موقف صلاح وكلوب، الاتنين مقاتلين، عاوزين يكسبوا، والتوقيت اللي كان بيحصل فيه التغييرات وست هام جابوا جول، طبيعي إن الاتنين ممكن يكونوا عندهم حالة غضب”.

وأضاف: “دي كورة يا جماعة مش كروكيه!! لعبة فيها heat moments وفيها فرحة وزعل وغضب في وقت من الأوقات.. أما عن فكرة إن كلوب هو اللي عمل صلاح فده كلام مالوش أي دعوة بالحقيقة.. في رأيي صلاح هو من صنع نفسه، هو من أجبر الجميع في العالم كله على احترامه، باحترافيته وعقليته، وحرصه الدائم على تطوير نفسه”.

ودخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

ووفقًا لما ذكره لويس ستيل، الصحفي بجريدة ديلي ميل البريطانية، والمختص بأخبار كرة القدم بالميرسيسايد، الإقليم المتواجد به ليفربول، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا" فإن محمد صلاح أثناء خروجه من ملعب المباراة ومروره بالمنطقة المختلطة بين اللاعبين والإعلاميين، وجه إليه بعض الإعلاميين سؤالًا حول ما حدث مع كلوب، وأجابهم: "إن تحدثت ستشتعل النيران".

ماذا قال يورجن كلوب عن مشادته مع محمد صلاح؟

وتحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن مشادته مع صلاح أثناء مباراة وست هام.

وبسؤاله عما إذا كان سيفصح عن سبب المشادة، قال كلوب في تصريحات لقناة TNT عقب المباراة: “لا لن أتحدث، لقد تحدثنا عما حدث بغرفة خلع الملابس وبالنسبة لي الأمر انتهى”.