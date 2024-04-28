الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميدو يدافع عن صلاح: هو من صنع نفسه وأجبر العالم على احترامه

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

دافع أحمد حسام “ميدو” لاعب الزمالك السابق، عن محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول بعد واقعة المشادة مع يورجن كلوب مدرب الريدز.

وقال ميدو عبر حسابه بمنصة “x”: "أنا مش شايف أي مشكلة في موقف صلاح وكلوب، الاتنين مقاتلين، عاوزين يكسبوا، والتوقيت اللي كان بيحصل فيه التغييرات وست هام جابوا جول، طبيعي إن الاتنين ممكن يكونوا عندهم حالة غضب”.

وأضاف: “دي كورة يا جماعة مش كروكيه!! لعبة فيها heat moments وفيها فرحة وزعل وغضب في وقت من الأوقات.. أما عن فكرة إن كلوب هو اللي عمل صلاح فده كلام مالوش أي دعوة بالحقيقة.. في رأيي صلاح هو من صنع نفسه، هو من أجبر الجميع في العالم كله على احترامه، باحترافيته وعقليته، وحرصه الدائم على تطوير نفسه”.

ودخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟ 

ووفقًا لما ذكره لويس ستيل، الصحفي بجريدة ديلي ميل البريطانية، والمختص بأخبار كرة القدم بالميرسيسايد، الإقليم المتواجد به ليفربول، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا" فإن محمد صلاح أثناء خروجه من ملعب المباراة ومروره بالمنطقة المختلطة بين اللاعبين والإعلاميين، وجه إليه بعض الإعلاميين سؤالًا حول ما حدث مع كلوب، وأجابهم: "إن تحدثت ستشتعل النيران".

ماذا قال يورجن كلوب عن مشادته مع محمد صلاح؟

وتحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن مشادته مع صلاح أثناء مباراة وست هام.

وبسؤاله عما إذا كان سيفصح عن سبب المشادة، قال كلوب في تصريحات لقناة TNT عقب المباراة: “لا لن أتحدث، لقد تحدثنا عما حدث بغرفة خلع الملابس وبالنسبة لي الأمر انتهى”.

صلاح محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب كلوب

مواد متعلقة

رومانو: ليفربول يحدد مستقبل محمد صلاح نهاية الموسم

آلان شيرار يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

الأكثر قراءة

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

تحريات الرقابة الإدارية حول اتهام 6 مسئولين بسرقة 100 طن سولار من هيئة النقل العام

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 28-4-2024

سعر الفيش والتشبيه 2024 وخطوات استخراجه اونلاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة