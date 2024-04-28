من هنا.. رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس وموعد الدفعة الرابعة
يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن خطوات وإجراءات الاستعلام عن العلاوات الخمس ومعرفة موعد صرفها وفق موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يمكن منه خلاله البحث.
ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس وأخر الأخبار المقررة في هذا الملف الذي يخص أكثر من 11 مليون مستحق معاش في مصر.
كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس 2024
- يكون الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا
- بعد الدخول على الموقع يجب تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري الذي سجلتهم على موقع الهيئة في وقت سابق
- ثم ادخال الرقم القومي للشخص مستحق العلاوات الخمس
- ادخل اسم الام
- اضغط على مربع انا لست ربوت
- اضغط بحث
بعدها بقليل تظهر تفاصيل العلاوات الخمس للشخص صاحب المعاش المستحق وفق سنة المعاش التي خرج فيها وبه يمكن معرفة إذا كان مستحق للعلاوات الخمس من عدمه.
ومن خلال مكتب التأمينات الموجود بالقرب من منطقتك السكنية الاستعلام عن المستفيد من صرف العلاوات الخمس واحقيته ونسبتها وموعد الصرف كذلك وكل ما يتعلق بتفاصيلها لصاحب المعاش المستحق.
مواعيد صرف العلاوات الخمس 2024
- تم صرف العلاوات الخمس على دفعات وكانت كالتالي
- الدفعة الأولى في سبتمبر 2023
- اما الدفعة الثانية في ديسمبر 2023
- وفي مارس الماضي تم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس
- ومن المقرر أن تكون الدفعة الرابعة لصرف العلاوات الخمس في ديسمبر 2024
وساهم حكم المحكمة الصادر منذ عامين على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، فمن المقرر صرف العلاوات لجميع المتقاعدين الذين خرجوا على المعاش منذ يوليو 1987 حتى يونيو 2006، وذلك بعد الدعوى التي أقامها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات عبد الله أبو الفتوح.
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