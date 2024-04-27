السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل موقعة الريال.. بايرن يتغلب على فرانكفورت بثنائية بمشاركة مرموش

بايرن
بايرن

قاد هاري كين فريقه بايرن ميونخ، للفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الألماني.


الفوز رفع رصيد بايرن في وصافة ترتيب البوندزليجا بـ 69 نقطة بينما وقع فرانكفورت في المركز السادس بـ 45 نقطة.

عمر مرموش مهاجم المنتخب الوطني، شارك أساسيًا في تشكيل فرانكفورت ولعب المباراة بأكملها لكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف.


وسجل ثنائية بايرن هاري كين في الدقائق 9 و61، بينما سجل هدف فرانكفورت الوحيد هوجو إيكتيكي بالدقيقة 23.


ويعتبر لقاء فرانكفورت البروفة الأخيرة لبايرن، قبل موقعة ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت في مواجهة بايرن ميونيخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باشو تينوريو، روبن كوخ، توتا، أوريلو بوتا.

خط الوسط: إلياس السخيري، ماريو جوتزه، إريك دينا إيبمبي.

خط الهجوم: هوجو إكيتيكي، عمر مرموش، أنسجار كناوف.

وعلى جانب آخر، أعلن توماس توخيل، المدير لبايرن ميونيخ، تشكيل فريقه لمواجهة باير ليفركوزين، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: مزراوي - إريك داير - دي ليخت - كيمتش.

وسط الملعب: لايمر - جوريتزكا - شوبو موتينج.

خط الهجوم: جوريرو - مولر - هاري كين.

 

 

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التشكيل.. مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت فى مواجهة بايرن ميونيخ

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