وفاة طفلة رضيعة من "الحر" فى غزة

ذكرت تقارير أن طفلة فلسطينية رضيعة فارقت الحياة بسبب موجة حر شديدة في رفح الفلسطينية، اليوم السبت، حيث تفاقمت أزمة الصرف الصحي لأكثر من 1.7 مليون نازح داخليًا، الذين يعيشون في ظروف غير مناسبة ويفتقرون إلى الأساسيات.

ونقلت هذه المعلومات من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، الذي أعرب عن قلقه المتزايد حيال وضع السكان في غزة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

في الوقت نفسه، تم استئناف شحنات المساعدات إلى غزة من قبرص في وقت متأخر من يوم الجمعة، بحسب ما صرح به مصدر قبرصي، ووصلت سفينة تحمل مواد غذائية إلى القطاع المحاصر بعد توقف مؤقت، بسبب حادث مقتل سبعة من عمال الإغاثة الإسرائيليين.

وأوقفت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" منظمة غير حكومية، المساعدات مؤقتًا لمراجعة نشاطها في القطاع بعد الحادث الذي وقع في أوائل أبريل، مما أدى إلى تعليق الشحنات المباشرة إلى غزة من قبرص.

وأفاد مصدر قبرصي لوكالة "رويترز" بأن سفينة شحن صغيرة غادرت ميناء لارنكا مساء الجمعة، محملة بمساعدات تم تبرع بها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.