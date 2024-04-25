عاجل.. حركة فتح تهاجم حماس: قطاع غزة عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات الحركة

شنت حركة فتح هجوما على حركة حماس، حيث أكدت فتح فى تصريحات نقلتها قناة العربية، أن قطاع غزة عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات حماس.

مشيرة إلى أن إسرائيل تريد إبقاء حماس حركة عرجاء في غزة لضمان استمرار الانقسام، وأوضحت فتح أن حماس تريد دخول منظمة التحرير الآن للحفاظ على بقائها فقط.

وأكدت حركة فتح أنهم مجبرون على التفاوض مع إسرائيل للانسحاب من غزة بسبب حماس، مشيرة إلى أن شعبية حماس فى قطاع غزة سقطت.

وأشارت حركة فتح إلى أن إسرائيل لن تخرج بالقوة من قطاع غزة.