الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جورجيا تعلن ترحيبها باتفاق ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

ترسيم الحدود بين
ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت السلطات في جورجيا، عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه لجنة ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكرت وزارة الخارجية الجورجية، في تغريدة لها على موقع (اكس)، أن "جورجيا مهتمة بتأمين السلام الدائم في المنطقة، وتؤكد من جديد التزامها القوي بالمساهمة في عملية بناء السلام والثقة بين الجارتين".

أرمينيا تعلن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود مع أذربيجان

وكان مكتب رئيس الوزراء الأرميني قد أكد - قبل أيام قليلة - على أن بلاده اتفقت مع أذربيجان لأول مرة على ترسيم حدود الدولة، في الأراضي التابعة لأربع قرى في منطقة تافوش شمال شرق أرمينيا. 

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