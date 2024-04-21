تراجع كبير فى أسعار الدواجن والكيلو وصل 80 جنيهًا (بث مباشر)

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا كبيرًا بالأسواق على مدار الفترة الماضية، وكان قد قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 35 جنيهًا، حيث تتراوح أسعار البيع للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، بعد أن وصلت إلى 115 جنيهًا فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وقام "الدستور" بعمل بث مباشر داخل بعض محال الدواجن لرصد الأسعار وحجم الإقبال خلال الفترة الجارية.

مع بداية التعاملات الصباحية يبحث الكثير من المهتمين بأسعار الدواجن بمعرفة أسعارها، حيث سجلت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع مبادرات خفض الأسعار لاتحاد منتجي الدواجن والتي تصل مابين 10 و 15% تراجعًا.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد

لحم الفراخ البيضاء يسجل سعر 76 جنيهًا.

لحم الفراخ الساسو يسجل سعر 89 جنيهًا.

لحم الفراخ البلدي يسجل سعر 120 جنيهًا.

لحم أمهات أبيض يسجل سعر 75 جنيهًا.

أسعار طبق البيض اليوم الأحد

سعر كرتونة بيض أحمر يسجل اليوم 149 جنيها و150 جنيهً.

سعر كرتونة بيض أبيض يسجل اليوم 147 جنيهًا و148 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض بلدي يسجل اليوم 134 جنيهًا و135 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الأحد

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا.

وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا.

ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأحد

سجل سعر البانيه اليوم في الأسواق ما بين 185 و200 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار كيلو أوراك الفراخ اليوم في الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 97 لـ100 جنيه للكيلو.

بينما وصل سعر كيلو الصدور لـ142 جنيهًا في المناطق الشعبية.

- وسجلت أسعار سعر كيلو الكبد والقوانص لـ105 جنيهات.

- وبلغ سعر كيلو الهياكل نحو 60 جنيهًا.

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 21 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار العلف اليوم الأحد 21 أبريل

سجلت أسعار طن علف بادي 23000 جنيه للطن.

سجلت أسعارعلف نامي 22700جنيه للطن.

جاءت أسعارعلف ناهي 22600 جنيه للطن.

علف بادي نامي 22000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 14 سعر 19700 جنيه للطن.

بلغت أسعارعلف بياض 16 سعر20200 جنيه للطن.

علف بياض 18 سعر 20500 جنيه للطن.