مصدر لـ"الدستور": مصر تُوقف تصدير الغاز لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف

أكد مسئول بقطاع البترول المصري أن مصر توقفت فعليًا عن تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في أبريل 2024، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي لتلبية الطلب المحلي خاصة في قطاع الكهرباء، حيث يتم تأمين الغاز لتشغيل المحطات خلال أشهر الصيف.

مصر توقف تصدير الغاز الطبيعى

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في يونيو 2022 بهدف زيادة صادرات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال إمدادها بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، الواقعتين على ساحل البحر المتوسط.

وبعد انقضاء الفترة التي قررها مجلس الوزراء المصري لتعليق جداول تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، أعلنت وزارة الكهرباء المصرية استئناف تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، هذه الجداول تشمل فترة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، لمدة ساعتين يوميًا.

وأشار المصدر إلى أن الاستهلاك الحالي للغاز الطبيعي في مصر يصل إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعب يوميًا قبل بدء ذروة الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر الصيفية، من المتوقع أن يزداد الاستهلاك ليتراوح بين 6.2 و6.3 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأكد المصدر أن مصر تنتج حاليًا نحو 5 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، ويتم توجيه كامل هذه الكميات إلى السوق المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تستورد مصر كميات من الغاز من إسرائيل لتلبية احتياجاتها.

وكشف المصدر عن استقرار تدفقات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، التي تبلغ حاليًا بين 1.1 و1.15 مليار قدم مكعبة يوميًا، وأوضح أن هذه الكميات تُحدد دوريًا من خلال توافق بين البلدين استنادًا إلى كميات الغاز المنتجة في الحقول الإسرائيلية، وأشار إلى أنه خلال أشهر الصيف، قد تزيد واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر لتتجاوز 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وتستفيد مصر من واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل لتلبية جزء من الاحتياجات المحلية أو لإعادة تصديره كغاز مسال بعد معالجته في محطتي دمياط وإدكو للإسالة.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر الحاجة الملحة لتوسيع نطاق عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، خصوصًا من خلال الطروحات الجديدة للمزايدات، بهدف زيادة موارد الإنتاج وتعويض التناقص في الحقول القائمة، ولا سيما في المناطق البحرية العميقة بالبحر المتوسط، التي تعد مصدرًا رئيسيًا لإنتاج الغاز في مصر.

ومنذ نهاية عام 2018، تحولت مصر من كونها مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي إلى دولة مُصدرة، بفضل الزيادة الكبيرة في إمدادات الغاز المدعومة باكتشاف حقل ظهر أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وبلغت صادرات الغاز الطبيعي من مصر مستوى قياسيًا وصل إلى 8 ملايين طن في عام 2022.