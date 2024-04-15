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رياضة

زيزو والسعيد فى الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى فى القمة 127

الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي

كشف جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به بعد قليل القمة 127 ضد الأهلي في قمة مباريات دوري نايل.

ويقود هجوم الأبيض سيف الجزيري ويجاوره أحمد سيد "زيزو"، ناصر ماهر وأحمد حمدي.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في دوري نايل

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر -  سيف الدين الجزيري.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في القمة 127 من دوري نايل

وشهدت قائمة الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، استبعاد محمود عبدالرازق شيكابالا، ليتأكد غيابه عن القمة أمام الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في دوري نايل

ستُذاع مباراة الزمالك والأهلي في القمة 127 من دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة ON Time Sports 2 HD.

ترتيب الزمالك والأهلي في دوري نايل

يتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 جولة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعد خوض 10 جولات من المسابقة حتى الآن.

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