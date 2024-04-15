الإثنين 15 أبريل 2024
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رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-4-2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص متابعو كرة القدم ومحبو الرياضة على معرفة  جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-4-2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد مساء اليوم عدة مباريات مهمة في الصعيدين الأوروبي والعربي أيضا، وذلك علما بأن هناك بطولة ستنطلق وهي كأس آسيا تحت 23 عاما.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-4-2024 والقنوات الناقلة

تستعرض "الدستور" في السطور التالية جدول مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، ومواعيدها والقنوات الناقلة لها.

ويشهد مساء اليوم الإثنين عدة مباريات مهمة على الصعيدين الأوروبي والعربي أيضا، علما بأن هناك بطولة ستنطلق وهي كأس آسيا تحت 23 عاما، وتبدأ البطولة المقامة في قطر بمواجهة قوية بين منتخبي الأردن وأستراليا فضلا عن لقاء آخر يجمع منتخب قطر مستضيف البطولة وإندونيسيا.

وتأتي أهمية هذه البطولة، كون البطل والوصيف يتأهلان لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وفي الدوري الإيطالي، تلعب مباراتان، الأولى تجمع فيورنتينا وجنوى والثانية بين أتالانتا وهيلاس فيرونا.

ويشهد الدوري المصري، مباراة القمة ما بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، من ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين

مباريات اليوم الإثنين في كأس آسيا تحت 23 سنة

الأردن x أستراليا - 03:00 بتوقيت مصر - beIN SPORTS AFC، SSC 7، EXTRA.
قطر x إندونيسيا - 06:30 بتوقيت مصر - beIN SPORTS AFC، SSC 7، EXTRA.

مباريات اليوم الدوري المصري الممتاز

المقاولون العرب x بيراميدز - 04:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports. 
الزمالك x الأهلي - 07:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي

فيورنتينا x جنوى - 06:30 بتوقيت مصر - AD Sport Premium 1 HD.

أتالانتا x هيلاس فيرونا - 08:45 بتوقيت مصر - AD Sport Premium 1 HD. 

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا x فالنسيا - 9:00 بتوقيت مصر - beIN SPORTS 3 HD.

مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي

تشيلسي x إيفرتون - في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر - beIN SPORTS 1 HD.

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مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الوصل × حتا - في تمام الساعة 4 بتوقيت مصر - أبوظبي الرياضية

اتحاد كلباء × الوحدة 6:30 بتوقيت مصر - أبوظبي الرياضية

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