نتنياهو: تصدينا للهجمة الإيرانية "ومعا ننتصر"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة"X": تصدينا للهجمة الإيرانية "ومعا ننتصر"

وفي وقت سابق، أكد موقع أكسيوس الأمريكي نقلًا عن مسؤول بارز بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الولايات المتحدة أي هجوم إسرائيلي ضد إيران.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أكد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم أمريكا الذي لا يتزعزع لأمن إسرائيل.

وأضاف بايدن، حسبما ذكرت “القاهرة الإخبارية”، أنه سيبحث مع قادة مجموعة السبع تنسيق الرد على الهجوم الإيراني.