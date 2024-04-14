الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. صافرات الإنذار تدوى قرب مفاعل ديمونا النووى بإسرائيل

قصف مفاعل ديمونا
قصف مفاعل ديمونا النووى بإسرائيل

أفادت قناة روسيا اليوم الروسية، فجر اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت بعدة مناطق في جنوب ووسط إسرائيل.

 

وأكدت القناة ذاتها أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب. كما أشارت إلى دوي صوت انفجار قرب تل أبيب.

 

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.

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