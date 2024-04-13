مصدر أمنى رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

أكد مصدر أمني مصري رفيع المستوى، أن الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى.

وأضاف أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة والسلام.

وأكد أن خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الساعة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن اليوم السبت عن أن إيران بدأت هجومًا جويًا على إسرائيل من المرجح أن يستمر لعدة ساعات.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان إن الرئيس جو بايدن يتلقى إفادات بانتظام من فريق الأمن القومي، وهو على اتصال مستمر مع المسئولين الإسرائيليين وكذلك شركاء وحلفاء الولايات المتحدة.