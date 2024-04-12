حكم زيارة القبور للنساء.. وما هي ضوابطها؟

منذ فجر الإسلام، حثّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور، للتأمل في الموت والآخرة، واستحضار مشاعر الخشوع والإيمان.

حكم زيارة النساء للقبور

مسألة زيارة النساء للقبور، أثارت نقاشًا فقهيًا بين العلماء، انقسمت فيه الآراء إلى ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والجواز بشروط.

وأكد مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة، أن زيارة القبور في ذاتها مندوبة للرجال والنساء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا» رواه النسائي، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» رواه بن حبان، فهو محمولٌ على ما إذا كانت زيارتهن للقبور لتجديد الحزن والبكاء على ما جرت به عادتهن.

أدلة الجواز على زيارة النساء للقبور

الأحاديث النبوية:

"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة" (رواه مسلم عن بريدة).

"لا تمنعوا النساء من زيارة القبور" (رواه الترمذي عن عائشة).

ممارسة الصحابيات:

كانت عائشة رضي الله عنها تزور القبور، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

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فوائد زيارة القبور

تُساعد زيارة القبور على استحضار مشاعر الخشوع والإيمان، وتذكر الموت والآخرة، ومن المستحبّ الدعاء للموتى عند زيارتهم، والتضرع إلى الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، وتُساعد زيارة القبور على الشعور بالألم الذي يمرّ به ذوو المتوفى، وتقديم الدعم لهم.

ضوابط زيارة القبور للنساء:

يجب على النساء الالتزام بالحجاب الشرعي عند زيارة القبور، وعدم الخروج متعطرات أو متزينات، ولا يجوز للنساء التبذير في النحيب والبكاء عند زيارة القبور، لأن ذلك يُعدّ من مظاهر الجاهلية، ولا يجوز اتخاذ زيارة القبور عادةً يومية، بل يكتفي بزيارتها في المناسبات، مثل: عيد الفطر والأضحى، أو في يوم الجمعة.