"كنا خايفين من المنافسة".. عصام عمر يتحدث عن كواليس مسلسل "مسار إجبارى"

أعرب الفنان عصام عمر عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على مسلسله "مسار اجباري" خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الفكرة كانت موجودة منذ وقت طويل، ولكنهم كانوا يشعرون بالقلق من تقديمها في رمضان لتجنب المنافسة مع المسلسلات الأخرى، مشيرًا إلى أن الطبيعة الدرامية للموسم الرمضاني يجعله لازمًا أن يدخل في منافسة.

وقال "عمر"، خلال لقائه مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "ON"،: "كنا خايفين نعمل مسلسل في هذا التوقيت، لكننا قررنا تقديم عمل جيد".

وأضاف أن النجم أحمد داش كان لديه تجارب ناجحة في رمضان السابقة، وهدفهم كان تقديم مسلسل مميز.

وفيما يتعلق بشخصيته في المسلسل، قال "عمر"، إن كل شخصية تمثل جزءً من البيئة التي نشأت فيها، وتمثل تربية أبوها لها، موضحًا أن شخصية "علي" لديها تجربة قاسية في تربية أبوها، وتفاجأ بأن أبوه متزوج من امرأة أخرى ولديه ابن كبير لا يعرف عنه شيئًا.