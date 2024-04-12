الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وصول مدربين عسكريين روس إلى النيجر ونشرهم وتوزيعهم فى مناطق متفرقة

وصول مدربين عسكريين
وصول مدربين عسكريين روس إلى النيجر

أفادت وكالة بلومبرج، أمس الخميس، بأن روسيا عززت  نفوذها في منطقة الساحل المضطربة بغرب أفريقيا مع وصول مدربين عسكريين من روسيا إلى النيجر، حسبما ذكرت إذاعة وتلفزيون النيجر العامة في وقت متأخر من الخميس.

وقالت في منشور على صفحتها على فيسبوك، إن المدربين العسكريين سيحضرون معهم نظام دفاع جوي وسيقومون بتدريب القوات النيجيرية.

وتعمل روسيا بنشاط على توسيع علاقاتها مع المجلس العسكري في النيجر.

وقد وقعت موسكو الآن اتفاقيات متعددة لتوفير ضمانات أمنية لعبد الرحمن تشياني وربما تستحوذ على حقوق العديد من مناجم الذهب في النيجر.

وتعتمد دعاية الكرملين على خطابات "مناهضة للاستعمار" لعبت دورًا في دفع الوجود العسكري الفرنسي والأمريكي إلى خارج البلاد.

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