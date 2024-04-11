الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وكالة إيرانية تنفى خبرًا أوردته عن تعليق الرحلات الجوية فى سماء البلاد

الرحلات الجوية في
الرحلات الجوية في سماء طهران

نفت وكالة "مهر" الإيرانية، خبرًا أوردته في وقت سابق اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع أعلن إيقاف كل الرحلات الجوية في سماء طهران، بسبب "تدريبات عسكرية".

وقالت "رويترز" إن وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية حذفت تقريرًا عن إغلاق المجال الجوي الإيراني فوق طهران، ونفت نشر مثل هذا التقرير.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت "رويترز" عن "مهر"، أن وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، أعلن تعليق التحليق في أجواء طهران، بسبب "مناورات عسكرية"، اعتبارًا من منتصف الليل بتوقيت طهران المحلي.

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