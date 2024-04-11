وكالة إيرانية تنفى خبرًا أوردته عن تعليق الرحلات الجوية فى سماء البلاد

نفت وكالة "مهر" الإيرانية، خبرًا أوردته في وقت سابق اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع أعلن إيقاف كل الرحلات الجوية في سماء طهران، بسبب "تدريبات عسكرية".

وقالت "رويترز" إن وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية حذفت تقريرًا عن إغلاق المجال الجوي الإيراني فوق طهران، ونفت نشر مثل هذا التقرير.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت "رويترز" عن "مهر"، أن وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، أعلن تعليق التحليق في أجواء طهران، بسبب "مناورات عسكرية"، اعتبارًا من منتصف الليل بتوقيت طهران المحلي.