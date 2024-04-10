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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى يؤدى
الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر العديد من المسؤولين والوزراء إلى المسجد، من أجل صلاة عيد الفطر المبارك، بجانب الرئيس السيسي.

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة بثًّا مباشرًا لشعائر الصلاة، ويتلو القرآن القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، مقرئ مسجد المشير طنطاوي.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1445، وأن اليوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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