الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رولانى موكوينا المدير الفنى لصن داونز: هذا ما تعلمناه من الأهلى

رولاني موكوينا
رولاني موكوينا

استشهد رولاني موكوينا، مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بشيء تعلمه من الأهلي عندما وصل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

وكان صن داونز قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة، بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي لمباراتي الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي في نصف النهائي.

وقال موكوينا، في تصريحات لوسائل إعلام جنوب إفريقية: "منافسات دوري أبطال إفريقيا صعبة، وهذه المباريات قوية للغاية، وهذه البطولة تبدأ من الأدوار الإقصائية، والآن يعد التأهل لنسختين متتاليتين إلى الدور نصف النهائي أمرًا مهمًا، ودعونا نرى ما سيحدث". 

وتابع: "لقد خرجنا عدة مرات من الدور ربع النهائي، لذلك دعونا نعتز بهذه اللحظة. حتى في المباريات التي اعتقدنا أننا قد تأهلنا إليها، تم سحبنا للخلف عدة مرات في تاريخ هذا النادي".

وواصل موكوينا حديثه: لذلك لا يحق لنا الحصول على أي شيء على الإطلاق، أسمع الكثير من الناس يقولون إن صن داونز هو المرشح الأوفر حظًا، ويجب أن تفوز بالبطولة عدة مرات لتكون المرشح، ولا تحصل على اللقب لأنك تلعب بشكل جيد، والجميع يعتقد أنهم سيفوزون.

واستطرد: "عليك أن تربحها وتعرف كيفية الفوز، لقد رأيت الأهلي الأسبوع الماضي ضد سيمبا، فمن فرصة واحدة فقط، حقق الفوز. وهم يعرفون كيفية التنقل وطريقهم خلال هذه المنافسة، وهذا ما نحاول القيام به". 

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