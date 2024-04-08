طرق لكسر الأنماط السلبية في الحياة

من السهل أن نصبح متورطين في شبكات السلبية التي تخيم على عقولنا أثناء ممارسة حياتنا المزدحمة، ومع ذلك، من الممكن التحرر من السلبية في التفكير من خلال عدة أمور، واحتضان الحالات الذهنية المسالمة، كما يقول الدكتور هانساجي يوجينديرا، خبير اليوجا.

وفقا لموقع timesofindia فهناك خمس ممارسات رائعة يمكنها إزالة السموم من عقل الفرد وتمهيد الطريق لتغيير إيجابي عميق.

براتيباكشا بهافانا

المستمدة من فلسفة اليوجا، براتيباكشا بهافانا هي ممارسة زراعة الأفكار المعاكسة، عندما تسيطر علينا المشاعر السلبية، فإن هذه الممارسة تشجعنا على استبدالها بنظيراتها الإيجابية. تؤدي هذه العملية إلى تجديد الأسلاك العصبية، مما يؤدي تدريجيًا إلى تقليل معقل السلبية في أذهاننا.

- التعرف على أنماط التفكير السلبي.

- استبدلها بوعي بتأكيدات أو أفكار إيجابية تبعث على الارتقاء والإلهام.

- كرر هذه الممارسة باستمرار لإعادة توصيل المسارات العصبية.

التطوع

إن الانخراط في الخدمة المتفانية لا يفيد المجتمع فحسب، بل يعزز أيضًا صحتنا العقلية. يحفز العمل التطوعي إطلاق هرمون الأوكسيتوسين والسيروتونين، وهي الناقلات العصبية المرتبطة بالسعادة والإنجاز. إن مشاهدة التأثير الإيجابي لأفعالك سيعزز الشعور بالهدف والرضا، ويزيل سموم السلبية من عقلك.

- اختر سببًا يناسبك.

- تكريس الوقت والطاقة للخدمة المتفانية.

- اختبر متعة وإشباع إحداث تأثير إيجابي.

كتابة 10 نقاط إيجابية كل يوم

في العصر الرقمي، قد يبدو تدوين أفكارنا أمرًا قديمًا، لكن فعل الكتابة يحمل قيمة علاجية هائلة. هذه الممارسة البسيطة تحول تركيزنا من الندرة إلى الوفرة، وتجدد أدمغتنا لإدراك العالم من خلال عدسة الامتنان. مع مرور الوقت، ستلاحظ تحولًا عميقًا في عقليتك، حيث تأخذ السلبية مقعدًا خلفيًا بعد الامتنان والإيجابية.

- فكر في تجارب اليوم الإيجابية أو الأشياء التي تشعر بالامتنان لها.

- قم بتدوينها في مجلة أو دفتر.

- زراعة عقلية الوفرة والامتنان.

التمتع بأسلوب حياة صحي وشامل

الصحة العقلية والجسدية الحقيقية هي نتيجة لأسلوب حياة شمولي يتميز بالأكل اليقظ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الكافي، ورعاية العلاقات. إعطاء الأولوية لممارسات الرعاية الذاتية مثل اليوغا، والبراناياما، والتأمل لتعزيز الانسجام والمرونة. واجه الحياة بشجاعة وقناعة، فمفتاح الحياة المشرقة يكمن في أعماق كيانك.

فوائد وجود عقلية إيجابية

إن امتلاك عقلية إيجابية له فوائد عديدة، مثل: تحسين الصحة العقلية والعاطفية والجسدية؛ زيادة المرونة. علاقات أفضل تعزيز وظيفة المناعة. زيادة الدافع والإنتاجية من بين فوائد أخرى. لذا كن إيجابيًا وكن سعيدًا.