الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جهود مصرية مكثفة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

جريدة الدستور

قال مصدر رفيع المستوى إن هناك جهودا مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد المصدر أن وفد حركة حماس يُجري اجتماعات مع مسئولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

وتحتضن القاهرة جولة مفاوضات جديدة، لوقف الحرب فى قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، بمشاركة دولية، وتواصل مصر جهودها الدبلوماسية والإنسانية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على غزة، وإدخال مزيد من المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين فى القطاع.

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جهود مصرية مكثفة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

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