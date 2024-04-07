توافق مصرى أمريكى قطرى على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة بشكل فورى

أكد مصدر رفيع المستوى استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي.

وقال المصدر إنه يوجد توافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة بشكل فوري.

وأضاف المصدر أنه يوجد جهود مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد حركة حماس يُجري اجتماعات مع مسئولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل أسرى و آليات عودة النازحين بالقطاع.