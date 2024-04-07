والد "طبيبة التجمع" للنيابة: كانت مصابة بكسور بالركبة والصدر

أدلى والد تسنيم بسطاوي، الطبيبة البيطرية التي لقيت مصرعها عقب دهسها من سيارة طالب في منطقة التجمع الخامس بأقواله في تحقيقات النيابة.

والد طبيبة التجمع يروي تفاصيل وفاتها

وقال والد المجني عليها إن نجلته من مواليد 2000 وتعمل طبيبة بيطرية، وإنه علم أنها أصيبت في حادث وتم نقلها للمستشفى الجوي بسيارة الإسعاف وكان بها إصابات عبارة عن كسر بالصدر والركبة وكدمات بأنجاء الجسد وكدمات بالوجه، ونتج عنها وفاتها.



بلاغ قسم شرطة التجمع

وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود حادث سير ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة تسنيم عزت بسطاوي، 23 سنة، طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ونقلت للمستشفى في حالة حرجة.



وبإجراء التحريات تبين أنه حال سير سيارة ملاكي قيادة "عبدالله. أ" 18 سنة، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفيت الطالبة في المستشفى متأثرة بإصاباتها.