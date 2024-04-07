الأحد 07 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية بعثت بطمأنينة للمواطنين بتجاوز الأزمات الراهنة

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، بعثت بالعديد من الرسائل الهامة بالتزامن مع الولاية الجديدة تجديدًا للعهد الذي عقده الشعب المصري، واستكمال خطى البناء والتنمية الذي وعد به الشعب منذ اللحظة الأولى وكان على قدر المسئولية الكبيرة التي تحملها ونجح فيها.

وأكد الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس بعث بطمأنينة كبيرة داخل نفوس المصريين، من خلال تأكيده على مساعي الدولة لتجاوز الأزمات والتحديات الراهنة، بالعمل والإتقان والإخلاص في صنع مجد هذا الوطن وبناء جمهوريتها الجديدة بتلاحم وصلابة قوية من أبنائها.

الرئيس رسم ملامح المرحلة المقبلة لاستكمال خطى البناء والمسار التنموي

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس رسم ملامح المرحلة المقبلة، وعدد أولويات الملفات التي سيتم العمل عليها الفترة المقبلة لاستكمال خطى البناء والمسار التنموي، أهمها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم لبرنامج تكافل وكرامة، وإنجاز مراحل مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري نصب أعينها وحريصة على تحسين مستوى معيشته.

واختتم النائب أحمد الخشن حديثه قائلًا: الولاية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي، ستشهد مزيدًا من الإنجازات التي ستضع مصر على المسار التنموي بشكل كامل، وحصاد ثمار الجهود التي تم بذلها السنوات الماضية، وتكليل المساعي التي نجحت في تغيير النظرة للدولة المصرية وجعلتها اليوم قوة دولية لا يستهان بها.

 رسائل أمل للمصريين حول المستقبل

من جانبه أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تضمن رسائل أمل للمصريين حول المستقبل، كما كشف طريق عبور مصر من الأزمات إلى الاستقرار وشمل رسائل توضيح لحجم التضحيات التي دفعها الشعب المصري من أجل أن تعبر بلاده من حالة عدم الاستقرار إلى مرحلة البناء والتعمير والتوجه نحو الجمهورية الجديدة التي تصب اهتمامها حول بناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة له، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

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