الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سويلم يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ 49%

وزير الري
وزير الري

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من  المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص بدء تشغيل قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.
وصرح الدكتور سويلم بأن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٤٩%، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف وإلغاء قناة التحويلة وإمرار المياه من خلال فتحات قنطرة فم بحر يوسف الجديدة بعد الانتهاء من العناصر الإنشائية للقنطرة تمهيدًا لتشغيل القنطرة للتحكم الكامل في التصرفات المارة لبحر يوسف فور الانتهاء من تنفيذ السد الترابي بالجانب الأيسر من القنطرة، علمًا بأنه تم مؤخرًا نهو تجارب اختبارات الجودة على عناصر تشغيل القنطرة بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى.
وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية. فإنه يجرى تنفيذ السد المؤقت، والانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد، ونهو تنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الإبراهيمية تمهيدًا للبدء في الإنشاء. 
وفى قنطرة الديروطية.. فقد تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة.
وفيما يخص قنطرة فم البدرمان فإنه جارى تنفيذ الحوائط الخرسانية وعمل التجهيزات اللازمة لصب خرسانة الكوبرى، كما تم الانتهاء من تنفيذ الجسم الخرسانى (حوائط وبلاطة التشغيل العلوية والكوبرى) من قنطرتى ابو جبل والساحلية.

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اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة 


 وتجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف - حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبوجبل - إيراد الدلجاوي - الساحلية) فى مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه.
كما يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصًا على سلامتهم، من خلال التدريب على أعمال السلامة  المهنية، كما تتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات. 
جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.

ديروط الجديدة الدكتورسويلم تنفيذ السد المؤقت بقنطرة الإبراهيمية قناطر ديروط وزير الموارد المائية والرى

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