الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قائد الجيش الإيرانى: انتقامنا من إسرائيل سيتم تنفيذه بدقة

رئيس هيئة أركان الجيش
رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد حسين باقري

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسين باقري، إن هجوم إسرائيل على قنصلية بلاده في العاصمة السورية دمشق "لن يبقى دون رد"، واصفًا الهجوم بأنه "انتحار ارتكبته إسرائيل".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي، عن مقتل 7 مسؤولين، من بينهم شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، وعلى رأسها القائد البارز محمد رضا زاهدي.

وبين الجنرال باقري في جنازة القائد زاهدي، أمس السبت، أن "إيران ستقرر كيف ومتى سترد على الهجوم على قنصليتها في دمشق"، مؤكدًا أن أي انتقام سيتم تنفيذه "بدقة".

وأشار إلى أن "المسؤولية الرئيسية" عن هجوم دمشق تقع على عاتق الولايات المتحدة.

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