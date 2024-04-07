فى العدد الجديد لجريدة "مسرحنا".. فاروق عيطة عاشق المسرح وداعا

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد "866" لجريدة "مسرحنا".

استهل العدد بتقرير خبري في قسم "المتابعات والأخبار" عن مسرحية "الدر المكنون" لفرقة السامر، وآخر تفاصيل احتفاء مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بيوم المسرح العالمي.

وحول عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي، نقرأ تغطية العرض المسرحي "قضية ذهب الحمار" لقصر ثقافة القناطر الخيرية، وتقدم رانيا زينهم تغطية خاصة لكل من عرض "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا، وعرض "لعبة الخروج" للمخرج كريم الشاوري، بجانب لقاء مع فريق عرض "شجرة الحياة" لفرقة الأقصر للمخرج كرم نبيه.

وتلتقي آية سيد مع فريق قصر ثقافة أبو المطامير للحديث عن عرض "6 شخصيات تبحث عن مؤلف" للمخرج محمد البياع، وتلقي جهاد طه الضوء على تجربة فرقة ببا "أحداث لا تمت للواقع بصلة"، فيما تكتب رنا رأفت عن عرض العرائس "متلازمة سليم" لفرقة دارك، وتتابع عرض" نور النبوة" بالمسرح القومي.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات نقرأ حوارا مع الكاتب محمود عقاب الفائز بجائزة عبد الله الفيصل للشعر المسرحي، وتفتح سامية سيد ملف رحيل الفنان القدير فاروق عيطة.

وفي قسم رؤى تكتب جهاد طه "سقوط قناع البطولة في معركة الصراع النفسي".

وفي قسم نوافذ يكتب عيد عبد الحليم "الأداء التمثيلي وتطوير العرض المسرحي"، ويقدم محمد الروبي الجزء الثاني من "خواطر عامة في فن التمثيل".

ويقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة الجزء الأول لكتاب "إدراك الزمن في المسرح" تأليف لوتشيانو ماريتينو، ويكتب عبد السلام إبراهيم "هشاشة الوطن البديل في مسرحية لجوء".

ونقرأ في ختام العدد "الجزء 39" من مقالات الدكتور سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "اتبحبح والليلة نغنغة".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.