الأحد 07 أبريل 2024
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حسين حمودة لـ"الشاهد": مساحة الاجتهاد للمبدع أكبر من الجوانب التى أغفلها المؤرخون

حسين حمودة
حسين حمودة

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكاتب الروائي أو السيناريست، يبدأ في كتابة التاريخ من زمنه هو، من خلال تسليط الضوء على القضايا التي تشغل باله، حيث يجد صدى لها في التاريخ بفترة محددة.

وأضاف "حمودة" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مساحة الاجتهاد للمبدع أكبر من الجوانب التي أغفل عنها المؤرخون.

وتابع: "الحقيقية أن هناك روايات تاريخية تناولت الفترة قبل مسلسل الحشاشين، أهم تناول لها هي رواية أمين معلوف الفرنسي اللبناني سمرقند، والتي تركز علي تجربة عمر الخيام، وهناك قسم من أقسامها الأربعة هي تجربة حسن الصباح والحشاشين".

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

“الشاهد” اكسترا نيوز محمد الباز حسين حمودة

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