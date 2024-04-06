ملخص مسلسل صدفة الحلقة 26 محور اهتمام الملايين من الجمهور مع تصاعد الحداث بشكل يومي والتي تتصدر التريند وتنافس في الدراما الرمضانية منافسة شرسة على أعلى نسب مشاهدة يوميا.

ملخص مسلسل صدفة الحلقة 26.. وزير التعليم يريد مقابلة ريهام حجاج

شهد ملخص مسلسل صدفة الحلقة 26 للفنانة ريهام حجاج أحداث مثيرة طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مقابلة صدفة والعمل على الحديث معها وذلك بعد ما فعلته مع طلابها فى المدرسة، وقد حدثت مشاجرة بين "صاصا - أحمد أبو زيد"، و"نوجا - رباب ممتاز" بسبب عدم تنفيذها لوعدها بأنها ستعطيه له صالة ألعاب رياضية وسيارة باسمه بعد زواجهما وقد فوجئت صدفة - ريهام حجاج بالتفاف الطلاب والمدرسين حولها عقب دخولها المدرسة وتلقت صدفة الورود والشيكولاتة بالمدرسة كما رحب مدير المدرسة بصدفة وتعامل معها بطريقة جيدة وأخبرها أن وزير التربية والتعليم يريد مقابلتها.

وتدور قصة المسلسل حول معلمة تاريخ فى مدرسة دلوية تعمل من أجل مصلحة طلابها فى المدرسة وتعديل سلوكهم والتدخل فى حياتهم من أجل مستقبل أفضل ويصنف مسلسل صدفة ضمن مسلسلات رمضان الـ 30 حلقة وهو بطولة ريهام حجاج وعدد من الفنانيين المواهب الشابة.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية وفقا للمواعيد التالية:-

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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