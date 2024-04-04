صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

حصيلة أعماله 34 عملا آخرها الحشاشين، أول أعماله كان دور حسام في مسلسل الدالي، بعدها شارك في أعمال كثيرة حتي قدم دور المخرج هنري بركات في مسلسل الشحرورة، ولكنه لم يكتف، وأحدث زلزال في دراما رمضان 2020 حين قدم دور الإرهابي أبوعميرة، وقدم دور إرهابي أيضًا في مسلسل حرب رمضان 2023، إرهابي أيضًا.

ولكم ماذا حدث للإرهابي ليصبح "بلان"؟

من الوهلة الأولي والمشهد الأول ستعتقد أنه مجرد ممثل ثانوي وأنه سيؤدي مشهد أحدهم وينتهي دوره، لكن الممثل محمد يوسف أو أوزو، كما يناديه أصدقاؤه، قد قرر أن يستغل دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية ويشحذ كل طاقته الفنية ليصبح لبنة مهمة في بناء مسلسل الحشاشين.

المشهد الأولي، مجرد رجل مخمور في حانة يشرب الخمر ولا يدري من يجلس بجانبه.

المشهد الثاني، في الصباح يكتشف أن من كان يناوله كأس الخمر كان الشاعر عمر الخيام.

المشهد الثالث، قرار مصاحبة الخيام.

قبل ذلك لنتحدث عن تكوينه الجسدي أولًا وقصه شعره وعرجته التي لا أعرف هل هي مقصودة أم أنه يعاني من مشكلة في قدمه، لأنها كانت ظاهرة في حركته في الاختيار أيضًا.

المهم أنه استطاع تجسيد دور الشخص العادي صاحب مهنة ربما تكون مهمة وقتها رغم سخرية الناس منها إلا أنه شعر بضآلته في بداية مصاحبة للخيام، تري ذلك من نظام عينيه علي الأرض حين كان يقدمه الخيام بصفته شاعرًا مثله، لكن مع الوقت استطاع أوزو بحكمته الشعبية الفلسفة البسيطة أن يري أنه لا يقل مكانة عن عمر الخيام.

لاحظ مشاهده بعد خروجهما من قلعة "ألموت" واكتشاف أن عمر الخيام فيلسوف لنفسه فقط، وأنه صهبان العادي البلان رجل رأي وشاهد وسمع بحكم عمله ما لم يره الشاعر الخيام.

تري أيضًا أنا بعدها لا يقدم نفسه سوي بلان، فتتغير نظرته إلي مستوي الشخص الذي يكلمه بعد أن أمضي أكثر الوقت ينظر إلي الأرض.

لاحظ أيضًا نظرات إعجابه بنفسه حين يمتدحه عمر الخيام.

خلاصة القول أن محمد يوسف استطاع بعدة مشاهد بسيطة أن يبرز دوره، ويجعل المشاهد ينتظر مشاهده وافيهاته التي أصبحت منتشرة على السوشيال ميديا.

وفي النهاية "الحياة مقرفة يا عبدالجبار" جملة عادل إمام في الأفوكاتوا، وأستطيع القول إن فلسفة صهبان وحسن سبانخ واحدة وصالحة لكل زمان ومكان.