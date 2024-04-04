قائد القوات البحرية يلتقى قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر "أسبيدس"

التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، اليوم الخميس، اللواء بحري فاسيليس جروباريس، قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس) والوفد المرافق له.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية؛ للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.