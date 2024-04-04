الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل امبراطورية ميم لـ"خالد النبوي".. موعد عرض الحلقة 25

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

يبحث الجمهور في رمضان عن موعد عرض الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي وهو من إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 25

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل امبراطورية ميم

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي أحداث متصاعدة لعائلة مختار أبو المجد وأبنائه في بداية الحلقة.

شارك مختار أبو المجد "خالد النبوي" في برنامج  كريم الدالي"محمد محمود عبد العزيز"؛ لكي يمثل الفريق الرافض لبيع المنازل  من سكان حي المعادي.

كانت المفاجأة خلال الحلقة هي حضور موظفة العلاقات العامة بشركة يحيى شاكر للتطوير العقاري"نادين" والتي تتمثل مهمتها في إقناع سكان المعادي بيع منازلهم، وجاءت في البرنامج لمحاولة إحراج مختار أبو المجد.

وحاول كريم الدالي إحراج مختار أبو المجد عبر الحديث عن أوضاع أسرته وانتخابات قيادة منزل امبراطورية ميم، إلا أن الأول استطاع منعه عن الحديث في الأمور الشخصية الخاصة به.

وقام مختار أبو المجد بإحراج كريم الدالي أمام جمهوره بالبرنامج،عبر تعبير عن رفضه لبيع منزله، مؤكدًا أن المذيع لديه مصالح شخصية تضطره للضغط على السكان للبيع.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل امبراطورية ميم.. مواعيد إعادة عرض الحلقة 24

"إمبراطورية ميم" قصة مؤثرة تلمس القلوب وتثير التفاعل بين جمهور السوشيال ميديا

قصة مسلسل إمبراطورية ميم
مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

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