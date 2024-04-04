أبوعاصى يكشف لـ"أبواب القرآن" الفرق بين الشيخ عبدالباسط ومصطفى إسماعيل

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد لديه دقة في الأحكام ومخارج الحروف عنده بالمسطرة، ويتميز بالنفس الطويل وصوته جميل جدًا.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة"، و"إكسترا نيوز": "لكن ليس لديه النغم اللي عند الشيخ مصطفى إسماعيل".

وتابع: "أما الشيخ الطبلاوي أنا لست من هواته، بالرغم من أن صوته جميل، لكن لا أخرج في الأعم الأغلب عن الشيخ مصطفى إسماعيل أو عن الشيخ المنشاوي أو الشيخ عبدالباسط".