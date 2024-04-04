عطوة يمنع صباح الجياش من دخول مخزن الخشب.. نهاية أحداث الحلقة 24 من "حق عرب"

شهدت نهاية أحداث الحلقة 24 من مسلسل حق عرب منع المعلمة صباح الجياش من دخول مخزن الخشب على يد عطوه شقيق زوجها المعلم عبدربه، وذلك بناءً على تعليمات المعلم عبدربه.

مسلسل حق عرب

وتدخل المعلم عبدربه وقال لطليقته صباح الجياش: “إيه اللي جابك هنا، لمي الدور اللي زيك المفروض يداري”.

وانفعلت عليه قائلة: “مش عيب لما تروح تتجوز بنت من سن بناتك، أنا صباح الجياش اللي عملتلك واللي أخدت حقها غصب عنها، وبندم ندم عمري أن أتنازلت عن حقوقي”.

واختتم حديثه معها: "إياك تعتبي ناحية هنا تاني".

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.