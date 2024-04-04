رباح أبوالدهب يوبخ عرب السويركى فى الشارع... أحداث الحلقة 24 من حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 24من حق عرب ، توجه عرب السويركي لشراء مواد مخدرة ليتعطاها بعد خطفه وحقنه بالمواد المخدرة في الحلقة السابقة.

مسلسل حق عرب

وفور مشاهدة رباح أبوالدهب له قام بتوبيخه قائلا: "إيه بقيت مخوخ ليه كده ماشفتكش من يوم العلقة اللي خدتها، مبروك إمبارح كانت دخلة حبيبت القلب علي عبدربه".

مسلسل حق عرب

ورد عليه عرب: "أبعد عني يا وله”، لكن رباح استمر في تبويخه: "دا كان زمان، أنت دلوقتي عامل زي الورقة لو نفخت فيها هتقع، مش هستلز بضربك".

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.