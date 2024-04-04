رياض الخولى يمهد لاستئصال رحم دينا فؤاد فى ليلة زفافهما.. أهم أحداث الحلقة 24 من "حق عرب"

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل “حق عرب” زفاف المعلم عبد ربه والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي على حنان الغرباوي والتي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد.

مسلسل حق عرب

وبليلة زفافهما فاجأ المعلم عبد ربه عروسه بطلب غريب، فشرط عليها عدم رغبته في الإنجاب نهائيا، وأكدت له هي الأخرى بعدم رغبتها فى الإنجاب، لكنه أبدى نيته في استئصال الرحم لها على يد طبيب كبير ، مما أصابها بحالة من الرعب والهلع قائلة: “في وسائل كتير تمنعني من الإنجاب بس مش هعمل عمليات”.

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجهه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.