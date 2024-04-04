الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزيرة الخارجية الكندية: الولايات المتحدة تواصل دعم أوكرانيا بعد الانتخابات

وزيرة الخارجية الكندية
وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولى، إنها تعتقد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
 

جاءت تصريحات الوزيرة الكندية قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو فى بروكسل، وشددت جولى على أن "كندا تعرف الولايات المتحدة جيدًا، فهم جيراننا وأصدقاؤنا".

 وأضافت: "وعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، فأنا مقتنعة بأن الولايات المتحدة ستجد طريقة لمواصلة دعم أوكرانيا".

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، فإن روسيا تتمتع بدعم الصين، "ولهذا السبب يجب علينا مواجهة هذه التحديات معًا"، وتجرى مناقشة التهديد الذى يواجهه الدعم الأميريكى لأوكرانيا فى سياق الانتخابات الرئاسية، التى قد يفوز فيها المرشح الجمهورى دونالد ترامب.

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