الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرنسا تنفى احتمال إجراء حوار مع روسيا بشأن أوكرانيا

وزير الدفاع الفرنسي
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو

نفى مصدر حكومي فرنسي لفرانس برس أن يكون وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو ناقش مع نظيره الروسي سيرغي شويغو احتمال إجراء "حوار" مع موسكو بشأن أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن وزير الدفاع سيرجي شويجو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو ناقشا، خلال مكالمة هاتفية، الأربعاء، إمكانية إجراء محادثات بشأن النزاع في أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "تمت الإشارة إلى الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا، ويمكن أن تستند نقاط الانطلاق إلى مبادرة إسطنبول للسلام"، من دون أن تخوض في التفاصيل.

وأجرى وزير الدفاع الفرنسي، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022.

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

محافظ المنيا يتابع تداعيات سقوط شاب فى بئر لاستخراج جثمانه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى