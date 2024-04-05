الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكنيسة تحيي ذكرى الطوباوية ماريا تيريزا كاسيني

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية ماريا تيريزا كاسيني المؤسسة، وبهذه المناسبة طرح الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية، قال خلالها إنها ولدت في 27 أكتوبر 1864م لعائلة ثرية في فراسكاتي وهي بلدة في كاستيلي روماني ، وهي الابنة الكبرى للمهندس توماسو كاسيني وميلانيا راينر وهي بلجيكية الجنسية.

 أضاف أنه جرى تعميدها في كاتدرائية فراسكاتي بعد يومين من ولادتها، وبناءً على طلب والدها، رافقها إلى جرن المعمودية مجموعة من الفقراء، عندما كانت تيريزا في حوالي العاشرة من عمرها، توفي والدها المهندس توماسو. 

ثم اضطرت الطفلة بعد ذلك إلى الانتقال مع والدتها إلى غروتافيراتا مع جديها لأمها، اللذين كانا قد استقرا بشكل دائم في إيطاليا بعد فترة قضتها في روسيا، وفي عام 1875، أصبحت تلميذة في كلية سانتا روفينا في روما، التي تديرها راهبات القلب المقدس، حيث شعرت برغبة قوية في تكريس نفسها لله. في 7 مايو 1876، يوم مناولتها الأولى، وعدت يسوع بأن تكون له إلى الأبد. لكن ما إن عادت إلى عائلتها لأسباب صحية، حتى مرت بفترة من الإحباط والحزن الشديد، كان عليها أن تشارك في الحياة الاجتماعية من أجل طاعة والدتها، لكنها شعرت بفراغ في قلبها.

وكانت الطريقة الوحيدة لملئه هي الصلاة، حدثت نقطة التحول في رحلتها، التي كانت حتى ذلك الحين مشابهة لرحلة العديد من الفتيات الأتقياء في عصرها، في أحد الآحاد، بعد القداس الإلهي. فبينما كانت مستغرقة في التأمل، ظهرت لها صورة ملموسة: قلب يسوع مثقوب بشوكة، كما سمعت صوتاً يقول: "هذه الشوكة مطعونة في قلبي من قبل هؤلاء الكهنة الذين يسيئون إلى أبي السماوي بخيانتهم لصفاتهم"، منذ ذلك الحين، بدأت فكرة العمل التعويضي تجاه الكهنة تترسخ في نفسها، لذلك أوكلت نفسها إلى الإرشاد الروحي للأب الأب أرسينيو بيليجريني، رئيس دير الباسيليان في غروتافيراتا.

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