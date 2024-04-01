الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد الطيب: "الابتلاء ليس ظلم وإنما منحة عظيمة من الله للعباد"

أحمد الطيب
أحمد الطيب

قال الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الابتلاء يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث الشريف: " إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه".

عظيم أجر الابتلاء 

وأكد الشيخ أحمد الطيب، خلال حلقة اليوم من برنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الله سبحانه وتعالى ؟أكد لنا الخير العظيم الذي يحمله البلاء في باطنه.

 

وأضاف في حديثه، أن الابتلاء ظاهره يختلف عن باطنه بصورة كبيرة، ولهذا على المؤمن أن يدرك بأن كل ما يأتي من عند الله خير، معبرًا:" اعلموا أن النصر في الصبر وأن الفرج قادم وإن مع العسر يسرا".

الابتلاء يحمل الخير الوفير 

وتابع:" الابتلاء لا يعني تخلي الله سبحانه وتعالى عن عباده، وإنما من شدة حب الله للعبد يبتليه، وذلك لأن الابتلاء يحمل الخير الوفير".

واستطرد:" الله عادل توعد الظالمين وينصر المظلومين، ولهذا الابتلاء ليس ظلم، والتحلي بالصبر قد يكون سبيل الفرج".

أحمد الطيب شيخ الأزهر دي ام سي الإمام الطيب الشيخ أحمد الطيب

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