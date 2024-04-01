شيخ الأزهر: الابتلاء صندوق ظاهره صعب وباطنه نجاة

قال الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الصبر على القضاء والقدر خير التعامل مع الابتلاء، لذا يجب على المؤمن الصبر على الابتلاء مهما عظم قوته وصعوبته.

الصبر على الابتلاء

وأكد الطيب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الابتلاء صندوق ظاهره صعب ولكن باطنه نجاة، والتعامل مع الابتلاء مقتصر على الصبر في ظل الاقتناع والأمل في الله سبحانه وتعالى.

تكفير الذنوب

وأشار إلى أن البلاء قد يكون تكفيرا للذنوب، وبالتالي عقوبات الدنيا لا تقارن بالعقوبة في الآخرة، ولهذا قد يسوق الله للعبد ابتلاء ليكفر عن ذنوبه في الدنيا، وهذا مثال كبير للرحمة الربانية بالعباد.