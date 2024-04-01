الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ الأزهر: الابتلاء صندوق ظاهره صعب وباطنه نجاة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

قال الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الصبر على القضاء والقدر خير التعامل مع الابتلاء، لذا يجب على المؤمن الصبر على الابتلاء مهما عظم قوته وصعوبته.

الصبر على الابتلاء 

وأكد الطيب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الابتلاء صندوق ظاهره صعب ولكن باطنه نجاة، والتعامل مع الابتلاء مقتصر على الصبر في ظل الاقتناع والأمل في الله سبحانه وتعالى.

تكفير الذنوب 

وأشار إلى أن البلاء قد يكون تكفيرا للذنوب، وبالتالي عقوبات الدنيا لا تقارن بالعقوبة في الآخرة، ولهذا قد يسوق الله للعبد ابتلاء ليكفر عن ذنوبه في الدنيا، وهذا مثال كبير للرحمة الربانية بالعباد.

أحمد الطيب الشيخ أحمد الطيب دي ام سي الإمام الطيب الصبر على الابتلاء

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"