تأجيل محاكمة عاملين لاتهامهما بقتل شخص لـ4 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة عاملين، لاتهامهما بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بينهما لجلسة 4 مايو المقبل، لحضور الطبيب الشرعي.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين "مصطفى.م"، 28 سنة، عامل، و"سيد.م"، قتلا عمدا المجني عليه "أحمد.م"، مع سبق الإصرار وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بأن بيت النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.

ولفت أمر الإحالة إلى أن مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة، فباغتاه ضربًا باستخدام سلاح أبيض استقرت بفخذه الأيمن ومختلف أنحاء جسده قاصدين قتله محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.