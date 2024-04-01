الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض الحلقة 22 من المسلسل الكرتوني نورة

مسلسل نورة
مسلسل نورة

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني "نورة" والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

جدول مسلسلات رمضان

يعرض  المسلسل الكرتوني "نورة " على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

موعد عرض الحلقة ٢٢ من مسلسل نورة

ويعرض المسلسل الكرتوني "نورة"، يذاع على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، حيث تعرض الحلقة ٢٢ من المسلسل الكرتوني نورة فى تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة مساء.

ويهتم مسلسل الكرتوني نورة بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالمشكلات التي تواجه الفتيات خلال المرحلة العمرية الصغيرة وذلك من خلال طرح المشكلات الخاصة بهم بشكل مبسط ويتم النقاش العائلى فى المشكلة الخاصة بالفتيات وكذلك الاولاد فى المراحل العمرية الصغيرة.

كما يتناقش المسلسل الكرتوني نورة تفاصيل التي يتعرض لها الأطفال سواء فى المدرسة او فى المنزل بطريقة بسيطة ويعرض جانب كبير من حياه الاطفال ومشاكلهم مع اصدقائهم ومدى تأثرهم بهذه الامور.

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

جدول مسلسلات رمضان.. موعد عرض الحلقة 21 من المسلسل الكرتونى نورة

مسلسلات رمضان.. موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل نورة

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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