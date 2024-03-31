محمد هنيدى ينفى تعرضه لأزمة قلبية

نفى الفنان محمد هنيدي تعرضه لأزمة قلبية، وذلك بعد تصدره محركات البحث على مواقع التواصل، إثر نشر الطبيب المعالج له صورة له بملابس العمليات داخل المستشفى.

وقال هنيدي خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "حبيت أطمن حضراتكم أنني بخير وفي منزلي، وهذا الخبر قديم، ولكن بعتذر إن الطبيب نشر الصورة الآن، لكن هذه الصورة كانت أول رمضان، والعملية كانت عبارة عن قسطرة بسيطة للاطمئنان فقط، لكني بخير والحمد لله".

وأشار إلى أنه دُهش عندما وجد اسمه الأكثر بحثا عبر منصة "إكس"، دون أن يفعل شيئا، مقدما الشكر للجمهور بسبب قلقه عليه.

وكشف الطبيب علاء ياسر المعالج لمحمد هنيدي، عن تفاصيل حالة الفنان الصحية خلال منشور كتبه عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، لافتًا إلى أنه أصبح بخير وبصحة جيدة، مطمئنًا الجمهور على وضعه.

وقال الدكتور ياسر: "في ليلة من ليالي رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين".

وتابع: "اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة، والحمد لله قلبه زي الحديد، وربنا يجعله سببا لسعادة الناس في الخير".