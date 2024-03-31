مسلسل مليحة الحلقة 6.. جنازة أسطورية لجمال عبد الناصر يروي عنها الجدّ

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب، حديث الجد الذي يجسد دوره الفنان سامي مغاوري عن جنازة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وخلال المقدمة تحدث الجد عن دور ناصر في إعادة جمع شمل الأمة العربية، عقب النكسة.

كما أوضح الجدّ أن ناصر كان قد رحل بعد ساعات من انعقاد القمة العربية التي أقيمت في القاهرة بهدف لم الشمل العربي من جديد.

وقد رحل الزعيم جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر عام 1970، ليخرج بعدها بيومين فقط في 1 أكتوبر من نفس العام الملايين من المصريين الذين اكتظت بهم الشوارع والميادين والأزقة ليودعون قائد الثورة، وصاحب اتفاقية جلاء الاحتلال البريطاني عن مصر، وهو نفسه بطل العدوان الثلاثي و الذي أمم القناة وأمر ببناء السد العالي، كما كان أول رئيس مصري للبلاد يهتم بالفلاحين والبسطاء والفقراء إذ كان حبيبهم قبل أن يكون زعيمهم.

وفي وصف وداعه قيل: “كانت إذاعات القاهرة اقتصرت على تلاوة القرآن الكريم منذ السابعة مساء، وعندما أعلن خبر وفاة الرئيس جمال عبد الناصر رسميا تحولت الشوارع إلى ملحمة بشرية حزينة تتجه إلى منزل الرئيس بمنشية البكري، وإلى قصر القبة وإلى شواطئ النيل”.

كما قيل في ذكر موت عبد الناصر وحزن المصريين عليه:" واجهات المحال أغلقت واتشحت بالسواد، وعمت تلاوة القرآن في مصر عبر مكبرات الصوت في المساجد، وجالات الإغماء تتوالى وسيارات الإسعاف تعجز عن اختراق الحشود البشرية.. وفي منطقة القصر الجمهوري، تزاحم حوالى مليون مواطن.

ملخص أحداث الحلقة الخامسة

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة، قد شهدت وفاة جدّ مليحة أبوعمار داخل المستشفى وأمام الضابط أدهم، وذلك قبل أن يحقق أمنيته، وهى الموت على أرض غزة لتصرخ مليحة وجدتها صرخات مدوية عقب مشاهدتهما له وهو مغطى بالملاءة، وسط محاولات ومواساة لهم من الضابط أدهم.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.